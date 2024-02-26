وزير التنمية المحلية: تنظيم معارض داخلية لـ«أيادي مصر» للحرف التراثية واليدوية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القائمين على منصة «أيادي مصر» التابعة للوزارة بالتوسع في تنظيم معارض داخلية بالتنسيق مع المحافظات لعرض المنتجات اليدوية و التراثية والحرفية المتميزة التى تشتهر بها ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة المستمر للترويج لتلك المنتجات من خلال منصة أيادي مصر الإلكترونية، بما يعود بالنفع علي أصحابها لتوسيع مشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر بالمحافظات، وتحسين مستوي الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة.

المعارض الداخلية المجانية

وأكد «آمنة»، في بيان، اليوم الاثنين، أن منصة أيادي مصر تنظم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار عددًا من المعارض الداخلية المجانية، خلال الفترة من فبراير الجاري وحتى مارس المقبل، في 9 مناطق السياحية بـ7 محافظات هي «القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان وقنا وسوهاج»، مشيرًا إلى أن تلك المعارض تمنح الفرصة لجميع منتجي الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم اليدوية على نطاق واسع، بما يعزز قدراتهم الاقتصادية ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المناطق السياحية التي سيقام بها معارض «أيادي مصر»، تتضمن مدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي ومتحف الأمير محمد على بالمنيل بمحافظة القاهرة، ومنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة، وقلعة قايتباي بمحافظة الإسكندرية، ومعبد دندرة بمحافظة قنا، ومتحف سوهاج القومي بمحافظة سوهاج، ومتحف الأقصر ووكالة الجداوي بمحافظة الأقصر، ومتحف النوبة بمحافظة أسوان.

ولفت إلى عرض المنتجات المتميزة من المعارض المقامة على منصة أيادي مصر الإلكترونية وترويج منتجات العارضين وزيادة نسبة مبيعاتهم مما يشجعهم لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقًا جديدة لتسويق منتجاتهم، مؤكدا أن هذه المعارض ستعمل على عرض وتسويق أهم المنتجات اليدوية والمصنعة بأيادي مصرية بتلك المحافظات، وإلقاء الضوء علي المنتجات التي تعكس أصالة وجودة المنتج المصري، والمصنعة محليًا بأيادي مصرية على المستوي المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة.