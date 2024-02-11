مدينة الجلود بالعاشر من رمضان تستقبل سفير كازاخستان للتعريف بجودة المنتجات

استقبلت مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، خيرات لاما سفير كازاخستان لدى القاهرة، في خطوة تهدف إلى التعريف بجودة وقدرات الصناعة المصرية والترويج للصادرات.

وقال المهندس محمد زلط، نائب رئيس مجلس ادارة مركز الجلود المتطورة، المشرف على مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، إنه جرى استقبال السفير الكازاخستاني بحفاوة وترحاب، وجرى تنظيم جولة مفصلة للسفير والوفد المرافق له داخل المدينة، لاستعراض مختلف مراحل إنتاج الأحذية والمنتجات الجلدية والتعريف بجودة هذه الصناعة الحيوية وقدرات المصانع المحلية.

وأكد أن سفير كازاخستان أعلن إعجابه الكبير بالمهارات الحرفية والجودة العالية لمنتجات المصنوعات الجلدية والأحذية التي تصنع في مصر.

المصانع القائمة بمدينة الجلود

وأشار إلى أن المصانع القائمة بمدينة الجلود تتطلع إلى زيادة صادراتها للأسواق المختلفة خلال المرحلة الراهنة، من أجل رفع معدلات التصدير وتعزيز العوائد من العملات الأجنبية، وكذلك للمساهمة في تحقيق خطة الدولة والقيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أن زيارة السفير الكازاخستاني لمدينة الجلود بالعاشر مؤشر إيجابي على تطور عمل مصانع المدينة، التي تعد أكبر تجمع متكامل بهذا المجال، ومن المتوقع أن تتبع هذه الزيارة مزيدًا من الاتصالات والتنسيق مع شركات كازاخستانية للتعاون على مختلف المجالات الصناعية والتصديرية.

وقال أحمد الحسيني الألماني، عضو مجلس إدارة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، إن مصانع المدينة حريصة علي إنتاج أحذية ومنتجات جلدية ذات جودة عالية، لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.

مستوى التجارة مع كازاخستان

وأوضح أن التنوع والتطور الكبير الذي شهدته مصانع المدينة أثار إعجاب سفير كازاخستان، متوقعًا أن يكون لهذه الزيارة مردودا إيجابيا على مستوي التجارة مع كازاخستان، من حيث تصدير منتجات الجلود لهذه الأسواق.

وأشار إلى أن مصانع المدينة لديها خطة لتعظيم شعار صنع في مصر عبر تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتنمية هذه الصناعة الهامة، مؤكدًا أن المنتج المصري يتمتع بسمعة طيبة في الأسواق الخارجية.