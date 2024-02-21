مستقبل ولادنا في منتج بلادنا.. ندوة لتشجيع المنتجات المحلية بجامعة سوهاج

نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج، ندوة توعوية بعنوان «الطالب الجامعي وفكر التسويق الإليكتروني وريادة الأعمال»، تحت شعار «مستقبل أولادنا بمنتج بلادنا»، وذلك بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والهيئة العامة للاستعلامات «المجمع الإعلامي» بسوهاج، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبدالباسط دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إيمان علي إمام مدير المجمع، وذلك بمقر الكلية بالجامعة الجديدة.

الصناعة عصب التنمية الاقتصادية

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الدولة أولت اهتماما كبيرا للصناعات حيث يمثل قطاع الصناعة عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره في دعم الناتج القومي فهو يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الدولة تسعى للنهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياً في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعمیق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهیئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية.

وفي كلمته، قال الدكتور خالد عمران، إن الندوة تهدف لتوعية الطلاب بأهمية العمل والإنتاج وفكر ريادة الأعمال في إطار حملة دعم الصناعة الوطنية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات؛ لتحسين الصورة الذهنية لدى المواطن تجاه المنتج الوطني، وكيفية توظيف طاقات الشباب وإقبالهم على العمل التطوعي في خدمة قضايا وهموم الوطن، مؤكدا على دور الشباب في دعم المنتج المصري من خلال الإقبال على شراء المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية لدعم شراء المنتجات المحلية، وخاصة شباب الجامعات الذين يمثلون ركيزة أساسية في مثل هذه المبادرات التي تهدف الي تنمية المجتمع ومساندة الوطن في العديد من القضايا المطروحة.

تشجيع المنتج المحلي

وأكدت إيمان إمام، أن الحملة تهدف لتشجيع المنتج المحلي والحث على العمل والإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد وتعظيم الاستفادة من طاقات المرأة والشباب والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة؛ لتنمية الصناعات المحلية والتصدير للخارج لدعم الاقتصاد الوطني، ومن هنا انطلقت الحملة لتشجيع الشباب والشابات على فكر العمل الحر وريادة الأعمال.