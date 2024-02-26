تراجع جديد في أسعار الذهب بالأسواق خلال اليوم.. الجرام يفقد 20 جنيها

سجلت أسعار الذهب في مصر انخفاضا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، وكذلك مع فتح التداول على الذهب اليوم الاثنين بعد التطورات الأخيرة في الأسواق المحلية، والإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، ساهمت في تغيير الأسعار ودفعت الدولار في السوق الموازي إلى التراجع.

تراجع أسعار الذهب إلى 2880 جنيها للجرام

واصل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا الانخفاض خلال جلسة اليوم الاثنين، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2880 جنيها للجرام وهو أدنى مستوى للذهب في ثلاثة أشهر، وسط هبوط مستمر استجابة لانخفاض الدولار في السوق السوداء.

وخلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب في مصر بمقدار 435 جنيها للجرام بنسبة انخفاض 12%، إذ افتتحت تداولات الأسبوع عند 3635 جنيها للجرام وأغلق عند 3200 جنيها للجرام الأسبوع المنقضي.

وكانت الحكومة أعلنت يوم الجمعة عن تفاصيل صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والإمارات، وتصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار، ستحصل مصر على 15 مليار خلال أسبوعين مقسمين إلى 10 مليار دولار سيولة نقدية تحول من خارج مصر، و5 مليار دولار تنازل عن جزء من ودائع الامارات في البنك المركزي المصري.

أما الجزء الثاني بقيمة 20 مليار دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%، إذ أنه من المتوقع وصول الاستثمارات الإمارتية خلال فترة المشروع إلى 150 مليار دولار.

مشروع تطوير رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر

هذا وقد صدر تقرير عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية يوضح أن السيولة الدولارية التي سيجرى توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع تطوير رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات المقبلة، وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.

وأشار التقرير إلى أنّ التدفقات من العملات الأجنبية ستوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكمات العملات الأجنبية المطلوبة، وتوقع البنك أنه خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة قد ينخفض سعر الصرف الرسمي.

دفع هذه الأخبار سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بشكل ملحوظ وهو الذي يستخدم في تسعير الذهب، وبالتالي انخفض سعر الذهب بهذا الشكل الحاد.