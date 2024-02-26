سعر الذهب اليوم يواصل التراجع.. كم سجل عيار 21؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 26-2-2024، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق بعد حالة من الانخفاض شهدها سعر المعدن الأصفر خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى الجمهورية؛ إذ سجل عيار 21 مبلغ الـ2900 جنيه للشراء، دون مصنعية بعد إعلان الحكومة عن مشروع تطوير رأس الحكمة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة، وفق آخر التحديثات الخاصة بالأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3314 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل 2900 جنيه للشراء، دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر 2485 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، إذ سجل 1938 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في مصر استقرارًا ملحوظًا، مسجلًا نحو 23 ألفًا و200 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الأونصة نحو 2028 دولارًا للشراء.