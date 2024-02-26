مشرد أمريكي كاد يتسبب في وقوع كارثة بسبب حلم البحث عن الذهب.. ما القصة؟

حلم البحث عن الذهب يراود الكثيرين حول العالم، وهذا ما فعله مشرد أمريكي في حديقة في مدينة «سياتل» الأمريكية، والجديد في القصة، أن المشرد قام ببناء خيمة مجهزة بمواد قابلة للاشتعال، وأسلاك المولدات والبنزين و3 أنواع من الوقود بالإضافة إلى أجهزة كهربائية وجهاز للمشي، ما ينذر بوقوع كارثة.

وتعود أحداث القصة إلى أكتوبر من العام الماضي، عندما استجابت «شرطة سياتل» عن بلاغ بقيام مشرد يدعى ستيفن إيروين بعملية حفر في حديقة «دكتور ريزال» بمدينة سياتل الأمريكية، للبحث عن الذهب، الشرطة من جانبها، ألقت القبض عليه، وتم نقله إلى السجن ثم إطلاق سراحه.

تجهيز الخيمة بـ3 أنواع من الوقود

إيروين، عاد من جديدة إلى الخيمة بحديقة «دكتور ريزال» بمدينة سياتل الأمريكية، ومن المفارقات التي تنذر بوقوع كارثة، أن المشرد، قام بتجهيز الخيمة ببراميل البيرة، وغسالة، والعديد من أجهزة التليفزيون، وجهاز المشي، ولم يقتصر إيروين على تلك الأغراض ولكن أضاف لها مواد قابلة للاشتعال، وأسلاك المولدات والبنزين و3 أنواع من الوقود، وفق لمنظمة «نحن قلب سياتل» الأمريكية.

إيرون، زعم في وقت سابق، أنها يبحث عن الذهب في الحديقة وأنه حصل على ترخيص بإقامة الخيمة، أندريا سواريز من منظمة «نحن قلب سياتل»، وصفت الخيمة بـ«قنبلة موقوتة»، وفق لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، نظرا لتواجد البنزين، والبروبان، والكيروسين.

15 ألف دولار لإصلاح الأضرار

«سياتل باركس آند ريكريشن» التابعة لحكومة المدينة، دفعت 15 ألف دولار في وقت سابق، لإصلاح الأضرار التي سببها ستيفن إيروين، الذي اتُهم بتدمير الممتلكات بسبب عملية الحفر بالحديقة.