«الشرقية الأزهرية»: تفعيل المتابعة الإلكترونية لقطاع المعاهد

شاركت منطقة الشرقية الأزهرية، في تفعيل برنامج قطاع المعاهد الأزهرية للمتابعة الإلكترونية، وذلك عبر برنامج «تيمز» الإلكتروني، من خلال البث المباشر لمعاهد المنطقة بجميع الإدارات التعليمية، للوقوف على سير الدراسة داخل الفصول الدراسية.

تفعيل المتابعة الإلكترونية لقطاع المعاهد

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم متابعة معاهد المنطقة بجميع الإدارات بدء من طابور الصباح وحتي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بواقع خمس عشر دقيقة لكل إدارة تعليمية طبقا للجدول الوارد من قطاع المعاهد الأزهرية، وتم البث من داخل الفصول من خلال موجهي الإدارات بكل معهد.

الوقوف على سير الدراسة داخل الفصول الدراسية

وأوضحت منطقة الشرقية الأزهرية، أن هذه هذه المتابعة الإلكترونية تأتي طبقًا لتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل القطاع لشؤون التعليم، وفضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل القطاع لشؤون المناطق، بهدف تطوير قطاع التعليم وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب ومتابعة الدراسة أول بأول.

وأشاد متابعي الغرفة الرئيسية للبث بقطاع المعاهد الأزهرية بجهود منطقة الشرقية الأزهرية ومسئولي البث والمتابعة بالمنطقة ودورهم في تفعيل جميع الأنشطة وانتظام الدراسة وسيرها على الوجه الأكمل.