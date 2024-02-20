«الغربية» تحصد المركز الأول في العروض الرياضية لطلاب المعاهد الأزهرية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، في اللقاء القمي لمشروع العروض الرياضية لطلاب المعاهد الأزهرية والذي يتم على مستوى الجمهورية، ومثلها 24 طالبا في الفترة من 17-20 فبراير.

وشارك عرض البنين من معهد الإمام الشافعي تحت إشراف مختار كامل، كما شارك فريق البنات من معهد صفط تراب تحت إشراف عزة حسين مصطفى، وقد حصد فريق البنين على المركز الأول وحصد فريق البنات على المركز الثالث.

تعاون مشترك

وقال يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، انه مشروع العروض الرياضية يأتي في إطار التعاون بين الشباب والرياضة والتعليم العام والأزهري، بهدف التنمية الرياضية، تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأشار أن المشروع القومي جاء بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والارتقاء بالمستوى البدنى لطلاب المعاهد الأزهرية كما يهدف المشروع إلى تنمية وتطوير البرامج الرياضية المقدمة لتلاميذ الازهر الشريف، مقدما التهنئة إلى الفريقين الفائزين بالغربية

توزيع الجوائز

وتم توزيع الجوائز على الفائزين بصالة حسن مصطفى بـ6 اكتوبر بحضور الدكتور أشرف صبحى وقيادات وزاره الشباب والرياضة.