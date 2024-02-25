وكيل صحة الشرقية: تكثيف المرور على الإدارات الطبية بالمحافظة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مشرفي التمريض بالإدارات الصحية بالمحافظة، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مديرة إدارة التمريض، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

مؤشرات أداء عمل هيئة التمريض بوحدات الرعاية

تناول الاجتماع عرض تقارير المرور الإشرافية على الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، ومؤشرات أداء عمل هيئة التمريض بوحدات الرعاية الأولية، وتقييم أداء كل إدارة، وما يترتب عليه من تحديد نقاط القوة والضعف، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، ووضع الحلول المناسبة للسلبيات.

أهمية المعاملة الحسنة للمرضى

وشدد وكيل وزارة الصحة، على أهمية المعاملة الحسنة للمرضى أثناء تقديم الخدمة لهم، ومتابعة كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالوحدات.

وأكد وكيل الوزارة، على الدور الهام للهيئة التمريضية بالمنظومة الصحية، والتي تعد من الركائز الأساسية، لافتاً إلى أنها مهنة سامية ورسالة إنسانية نبيلة، مشيداً بجهود الفرق الطبية المبذولة للتخفيف من آلام ومعاناة المرضى.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود، أداء عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة، مثل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج وغيرها.

وأكد مسعود، على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع الفرق الطبية، مشدداً على تكثيف المرور والمتابعة على جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالرعاية الأولية والبالغ عددهم 489 منفذا طبيا تابعا لـ19 إدارة صحية.