«القابضة للمطارات والملاحة الجوية: لدينا 24 مطارا تغطي محافظات الجمهورية

قال محمد سعيد محروس رىئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، إن 90% % من حركة السياحة حول العالم تتحرك من خلال المطارات حول العالم، مشيرا إلى أن مصر أضافت 5 مطارات جديدة ، يأتى في مقدمتها مطار سفنكس الدولى ، غرب القاهرة، ومطار العلمين الدولى ، مؤكدا أن صناعة النقل الجوي من الركائز الأساسية لنمو إقتصاد أى دوله حول العالم ، نظرا لتأثيرها الفعال في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة.

وأضاف محروس خلال الجلسة الثانية لمؤتمر المجلس الدولي للمطارات 2024 ، وأدارها رئيس المجلس العالمي للمطارات لويس فيليبي دي اوليفرا ، بحضور قيادات الطيران المدني من 40 دولة ، إن المطارات حول العالم شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2023 حيث بلغت نحو 4.3 مليار راكب بينما شهدت المطارات الأفريقية 5 % فقط من إجمالي حجم الحركة العالمية ، وهى نسبة ضئيلة جدآ وعلينا أن تعمل على تغيير هذه الأرقام في أقرب وقت ممكن، خاصه أننا نمتلك 24 مطار بجميع محافظات الجمهورية، يخدم عليها شبكة طرق محترمه جدآ.

وقال محروس ، مصر تمثل 7 % من سكان أفريقيا ، وحركة الركاب تمثل 5 % من حجم الحركة في أفريقيا ، ونعمل الآن على تنفيذ إستراتيجية 2030 ، ومستمرون في تنفيذ وتحديث البنية التحتية، لإستيعاب الزيادة المتوقعة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تواصل وزارة الطيران المدني بقيادة الفريق عباس حلمي، خطتها لزيادة الطاقة الإستيعابية للمطارات المصرية، حيث يتم الإستمرار فى تطوير أنظمة المطارات لتحسين تجربة المسافرين.

واضاف محروس ،نصل الآن إلى 79 نقطة منهم 27 نقطة فى أفريقيا ، ونأمل في الوصول إلى 114 وجهة ، ونسعى لتطوير جميع مطاراتنا ونجتهد لتطوير مهارات العنصر البشري، وتمكين الشباب، إيمانا منا بأهمية هذا القطاع الحيوي في دفع عجلة التنمية.