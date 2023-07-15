إلغاء مئات الرحلات في إيطاليا بسبب إضراب عمال النقل الجوي

أعلنت إيطاليا، اليوم السبت، عن إلغاء مئات الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، بسبب الإضراب عن العمل، الذي دعا إليه اتحاد النقل الجوي، لمدة يومين، بعدما أدى إضراب سابق للعاملين في السكك الحديدية، إلى شلل كامل بحركة القطارات.

وذكرت قناة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية، اليوم السبت، أن إلغاء الرحلات الجوية تسبب في إحداث فوضى في إيطاليا، مما أجبر آلاف المسافرين على وضع خطط بديلة، في ذروة الموسم السياحي.

فوضى في إيطاليا بسبب إلغاء الرحلات الجوية

وقالت شركة طيران والناقل الوطني لإيطاليا «إيتا» إنها اضطرت إلى إلغاء 133 رحلة جوية، معظمها محلية، والقليل منها إلى وجهات أوروبية، مثل مدريد وأمستردام وبرشلونة، بينما ألغت شركتا الطيران منخفضة التكلفة «رايان إير» و«فويلينج» المئات من الرحلات الجوية.

أسباب إضراب النقل الجوي والفئات المشاركة

ومن بين العمال المضربين عن العمل، الطيارون والمضيفون ومسئولو الأمتعة وموظفو المطار، وترغب اتحادات النقل الجوي في أن تناقش مع وزارة النقل خلافات العقود غير المرضية مع شركات الطيران، وسبل تجديد تلك العقود.