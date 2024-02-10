وزير الطيران المدني: نتطلع لمزيد من التعاون مع بلغاريا في النقل الجوي

استقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية جورجي جفوز ديكوف، وزير النقل والاتصالات البلغاري؛ لبحث سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران المدني.

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدني بالوزير البلغاري، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات.

مزيد من آفاق التعاون وتعزيز الشراكات

وأعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عن تطلعه إلى دفع مزيد من آفاق التعاون وتعزيز الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات بين مصر وبلغاريا في مجال صناعة النقل الجوى على النحو الذي يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

تعزيز أواصر التعاون مع مصر

ومن جانبه، أكد جورجي جفوز ديكور وزير النقل والاتصالات البلغاري حرص دولته على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن الفترة الحالية شهدت العديد من توقيع الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات، وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.

كما أشاد الوزير البلغاري بأعمال التطوير التي يشهدها قطاع الطيران المدنى المصري في مختلف الأنشطة خلال الفترة الحالية، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصري لنقل خبراتهم في مجال النقل الجوي خاصة في مجال تدريب الطيارين والمراقبة الجوية.

حضر اللقاء من الجانب البلغاري؛ انا ناتوفا نائب وزير النقل والاتصالات البلغاري، ومن الجانب المصري الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار ممدوح غنيم رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، ولمياء سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بديوان عام الوزارة.