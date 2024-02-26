«القومي للمرأة» ينظم ندوة عن «الأمن السيبراني» بإحدى مدارس حي الأسمرات

نظم المجلس القومي للمرأة ندوة عن «الأمن السيبراني» بمدرسة تحيا مصر 3 بحي الأسمرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ووزارة الاتصالات، وذلك بحضور طالبات وطلاب التعليم الفني المزدوج الصف الأول والثاني والثالث ومعلمي المدرسة.

تعريف الطالبات بالقوانين التي تحمي من التهديدات الإلكترونية

وتضمن التدريب تعريف الطلاب والطالبات تعريف الأمن السيبراني والقوانين التي وضعتها الدولة في حالة التعرض إلى التهديدات الإلكترونية وأرقام التليفونات للإبلاغ في حالة التعرض للابتزاز الإلكتروني والتعرف على كيفية التصفح علي المواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة بطريقة آمنة، وكيفية حماية الأجهزة والحسابات الإلكترونية من أي محاولات اختراق.

تعريف الطالبات بأنواع الجريمة الإلكترونية

كما يهدف التدريب إلى تعريف الطلاب والطالبات بأنواع الجريمة الإلكترونية والتصيد الإلكتروني، وكيفية التسوق عبر الإنترنت بطريقة آمنة، وكيفية إنشاء كلمة مرور صعبة الاختراق.