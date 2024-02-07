«حماية نفسك وعائلتك».. «القومي للمرأة» ينظم تدريبا حول الأمن السيبراني

نظّم المجلس القومي للمرأة تدريبًا للعاملين بالمجلس ومحامي مكتب شكاوى المرأة بعنوان «الأمن السيبراني للمرأة والأسرة المصرية» والذي استمر على مدار يومين، بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية، التابع لصندوق تأمين ضباط الشرطة.

الجرائم الإلكترونية التي تواجه المرأة

تضمن التدريب التوعية بأنواع الجرائم الإلكترونية التي من الممكن أن تتعرض لها المرأة، والتي تشمل الابتزاز الإلكتروني وسرقة الهوية والملفات الضارة وجرائم القرصنة وجرائم الأموال، والتعريف بأحدث الطرق المتبعة في القرصنة الإلكترونية ضد المرأة، والخطر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي علي الحياة الشخصية للمرأة وأسرتها، إلى جانب الطرق المتبعة لحماية المرأة من كل تلك الجرائم.

كما استعرض التدريب أنواع العملات الرقمية المختلفة، والتي تشمل العملات الافتراضية والعملات الإلكترونية والعملات الرقمية الرسمية والعملات المشفرة، وكيفية الاستخدام الآمن لتلك العملات، ودور الهندسة الاجتماعية في الجرائم الإلكترونية. كما تضمن التدريب أحدث الطرق والتطبيقات التي تحمي المعلومات الشخصية للمرأة وأسرتها من القرصنة.

تعريف الذكاء الاصطناعي

كما تضمن تدريب القومي للمرأة تعريف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والشبكات العصبية، وأحدث الآلات التي تجمع بين أنواع الذكاء المختلفة لدي الإنسان «الروبوت».

كما ناقش أنواع الفيروسات المختلفة الموجودة وكيفية حماية الأجهزة الإلكترونية منها، وكيفية حماية الأطفال والشباب من الانسياق وراء بعض الألعاب والبرامج التي من الممكن أن تؤثر عليهم بالسلب بشتي الصور.