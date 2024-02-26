«الخارجية الفلسطينية»: تزايد أعداد الشهداء يكذّب إدعاءات إسرائيل بحماية المدنيين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم يعد العنصر الغائب عن خطط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحلفائه المتطرفين.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان عنها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن نتنياهو يواصل حملاته التضليلية من أجل امتصاص الضغوط الدولية والأمريكية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ولكسب المزيد من الوقت لاستكمال حرب الإبادة والتهجير وتدمير كامل قطاع غزة.

التصعيد الذي تشهده رفح يكذّب أي ادعاءات إسرائيلية

ورأت الوزارة، أن التصعيد التي تشهده رفح وتزايد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين في غزة يكذّب أي ادعاءات إسرائيلية بشأن خطط تهتم بالمدنيين، ونقلهم إلى أماكن أخرى لا يعني بالضرورة توفير الحماية لهم أو تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن كل جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة تثبت أن الاحتلال يستهدف المدنيين وقتلهم بالجملة سواء بالقصف أو التجويع والحرمان من الأدوية، ودفعهم للتهجير الذي يهدف له نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف، وهذا ما يتفاخرون بقوله بشكل معلن ومفضوح.