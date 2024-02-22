مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تطرق أبواب العالم لدعم القضية الفلسطينية

قال جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنَّ مصر تطرق كل الأبواب على المستوى العالمي لدعم القضية الفلسطينية، على مستوى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن هناك حوار متصل مع الاتحاد الأفريقي الذي أعطى فلسطين العضوية رغم أنها دول ليست أفريقية، وذلك يظهر اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية وسعيها الدائم لإيجاد حلول لها.

دور مجموعة العشرين في التعامل مع التوترات الدولية الجارية

وأضاف «بيومي» خلال مكالمة هاتفية له ببرنامج «أخبار dmc» المذاع على شاشة «dmc»، أنه على مستوى «دور مجموعة العشرين في التعامل مع التوترات الدولية الجارية»، فهناك أجندة يتحدث بموجبها وزير الخارجية المصري سامح شكري، تشمل كل ما نريد أن نعرضه للعالم، بتحديد كل الخطوط الحمراء للحدود المصرية، لافتا إلى أن محاولة التهجير القسري للفلسطينيين، تعتبر حالة إعلان حرب، لأنها تكسر الحدود وتعتدي عليها، وهو ما يخالف معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

مجموعة العشرين تضم أهم 20 دولة في العالم

وأشار بيومي إلى أنه من الجيد إتاحة الفرصة لوزير الخارجية المصري للتحدث أمام مجموعة العشرين عن القضية الفلسطينية، التي تضم أهم 20 دولة في العالم ، حيث تمثل 60% من اقتصاد العالم، وأكثر من 80% من تجارة العالم، «الدعوة جاءت من دولة البرازيل وهي دولة صديقة داعمة للقضية الفلسطينية، ومصر تبذل أقصى جهودها لحل هذه القضية».