وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض المدرسة المنتجة «أهلا رمضان»

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، معرض المدرسة المنتجة «أهلا رمضان» بمقر مديرية التربية والتعليم بمدينة المنصورة؛ والذي نظمته إدارة المدرسة المنتجة بالوزارة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وتفقد الوزير ومحافظ الدقهلية منتجات المعرض، وأثنى الدكتور رضا حجازى على جهود الطلاب في تصنيع هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن المدرسة المنتجة تهدف إلى تنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وتعميق روح المشاركة المجتمعية لدى أولياء الأمور للمشاركة مع أولادهم في تقديم منتج مصري يساهم في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال نقل خبراتهم إلى المدرسة المنتجة، كما تساهم المدرسة المنتجة في إكساب الطالب احترام العمل المنتج، وتحقيق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وزيادة انتمائه لها.

معرض أهلا رمضان

ومن جانبه، وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم على إقامة مثل هذه المعارض داخل أروقة التربية والتعليم، مشيدا بالمعرض والمنتجات المقدمة به، وتضمن المعرض المنتجات الغذائية، ومنتجات النسيج، ومشغولات فنية وخشبية، ولوحات فنية.

ورافق الوزير والمحافظ خلال افتتاح المعرض، اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية، و خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، والاستاذ ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالهادي، والنائب ثروت فتح الباب.