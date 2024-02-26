«التعليم» تطلق مسابقة «المعلمة الفعالة» لرياض الأطفال بمكافآت مالية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة المعلمة الفعالة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بعنوان «دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعي طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال»، مطالبًا بتكليف الموجه عام رياض الأطفال بالمديريات باتخاذ اللازم نحو نشر المسابقة على جميع معلمات رياض الأطفال بجميع الإدارات التعليمية وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإثارة روح التنافس بينهن.

مسابقة المعلمة الفعالة

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أن ذلك تماشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة في رفع وتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمنظومة رياض الأطفال وإكساب الأطفال مجموعة من المهارات الحياتية في ظل الاهتمام بقضايا المجتمع المختلفة .

المكافآت

- تصرف مكافآت مالية للجان الثلاثية المشكلة على مستوى الإدارة والمديرية من الموارد المتاحة بكل من الإدارة والمديرية وذلك نظير الجهود المبذولة من قبل السادة أعضاء اللجان في عمليات التقييم.

- تصرف مكافأة مالية للمعلمة الفائزة على مستوى الإدارة.

- تصرف مكافأة مالية للمعلمة الفائزة على مستوى المديرية من الموارد المالية المتاحة بالمديرية.

- تمنح جميع المعلمات المشاركات في التصفية النهائية شهادات تقدير من الوزارة.