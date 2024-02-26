الحرية المصري: لقاء «مدبولي» مع أعضاء الحوار الوطني يؤكد المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء الحوار الوطني، تأكيد للمشاركة لرسم بناء الجمهورية الجديدة معا، موضحا أن اللقاء انعكست آثاره الإيجابية قبيل انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة للحوار الوطني، والذي يأتي مع الإعلان عن إنشاء لجنة مشتركة من أعضاء الحكومة ومجلس أمناء الحوار للاجتماع بصورة دورية.

الخروج من الأزمة الاقتصادية

وأضاف مهني، في بيان، أنه يجب أن تتضافر الجهود معا من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية واتساع الرؤى نحو زيادة الاستثمارات وضبط السوق المصرية، مشيرا إلى أن التعاون والتكامل مع المؤسسات الطريق المثلى لرسم استراتيجيات توافقية تضمن خروج الحلول التي يطرحها الحوار الوطني للنور بعد التباحث في خطوات التنفيذ وكيفية الانتقال لتحقيقها على أرض الواقع وإزالة معوقاتها.

التخفيف من آثار تداعيات الأزمة

وأوضح مهني، أن لقاء الحكومة مع أعضاء الحوار الوطني يؤكد الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية في إيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة وكيفية العبور منها لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية، بجانب تخفيف العبء على المواطنين المصريين الذين يعانون من تداعيات تلك الأزمة خلال الفترة الراهنة.