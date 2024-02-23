«موازنة النواب»: مشروع رأس الحكمة بداية حل الأزمة الاقتصادية.. فيديو

أكد النائب مصطفى سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ إتمام صفقة رأس الحكمة بداية الانفراجة الحقيقة للأزمة الاقتصادية في مصر.

تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار

وأضاف مصطفى سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مصر ستحصل على تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، ضمن الاتفاق على مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى 20 مليار دولار كدفعة ثانية ستحصل مصر عليها بعد شهرين من الحصول على الدفعة الأولى.

الصفقة الاستثمارية الكبرى

وتابع: هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وهذه الصفقة بداية لصفقات استثمارية أخرى.

وأوضح مصطفى سالم، أنّ المشروع ليس بيع أصول وإنما شراكة، كما أن مشروع رأس الحكمة سيوفر آلاف فرص العمل.