إدارة الحوار الوطني تنشر صورا لأولى جلسات مناقشة الأسعار

نشرت إدارة الحوار الوطني جزءا من مشاركة المتحدثين بجلسة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، وفقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادي؟

وعقدت أولى جلسات الحوار الاقتصادي اليوم الأثنين، في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

وأشارت إدارة الحوار إلى أن انطلاق الجلسات يعد بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.