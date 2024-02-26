نتيجة قرعة شقق سكن جنة مصر بالمنصورة الجديدة في الدقهلية

أعلن جهاز المنصورة الجديدة، عن نتيجة القرعة العلنية لبواقي الإعلان التكميلي لشقق جنة مصر متكرر، بعد إجراءها، صباح الاثنين، في الصالة المغطاة باستاد المنصورة، بشارع الجيش.

قرعة سكن جنة بالمنصورة الجديدة اليوم لسكن متكرر

وأشار جهاز المنصورة الجديدة، إلى أن عدد الشقق في الدور المتكرر، بلغ 2233 وحدة سكنية، وبلغ عدد المتقدمين على تلك الشقق 3909 مواطنًا، وتم اختيار 2233 شخصًا للفوز بالشقق المحددة.

رابط نتيجة قرعة سكن جنة متكرر بالمنصورة الجديدة

وأضاف الجهاز، أنه جرى الإعلان عن أسماء الفائزين، من خلال هذا الرابط: «من هنا»، إذ يجري الدخول عليه والبحث بالاسم عن الفائزين.

وكانت القرعة بدأت منذ أمس، لسكن مصر واستمرت لليوم لسكن جنة مصر متكرر، وتستمر حتى الثلاثاء 27 فبراير، دور أرضي وأخير بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، بمدينة المنصورة في شارع الجيش أمام مسجد الزراعيين.

طرح شقق لسكن مصر وجنة بالمنصورة الجديدة

وأعلنت وزارة الإسكان، في وقت سابق، إتاحة عدد من الشقق سواء لسكن جنة أو سكن مصر في مختلف المناطق والأدوار، في مدينة المنصورة الجديدة، وجاءت كافة التفاصيل الخاصة بالطرح من هنا.