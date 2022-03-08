أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد مهلة رفع المستندات المطلوبة للحجز، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، حتى 13 مارس الحالي، وذلك للمواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز، بدلا من نهاية المهلة اليوم الموافق 8 مارس الحالي.

كما أعلنت وزارة الإسكان، زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة ضمن «سكن مصر، دار مصر، وجنة»، لتصبح 18857 وحدة سكنية، بدلا من 7 آلاف وحدة، نظرا للإقبال الكثيف على حجز وحدات الإسكان المتوسط، منذ طرحها في 15 فبراير الماضي.

مواعيد حجز جنة ودار مصر وسكن مصر

وتزامنا مع ذلك، يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، في أحد مشروعات «سكن مصر، دار مصر، وجنة»، عن المواعيد الجديدة لحجز الوحدات ضمن مشروع جنة ودار مصر وسكن مصر.

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإنّ المواعيد الجديدة لحجز الوحدات تستمر حتى الأحد الموافق 13 مارس الجاري، للمواطنين الذين سددوا مقدمات جدية الحجز، بينما أكدت وزارة الإسكان والمرافق، أنّ آخر موعد لسداد مقدم جدية الحجز، هو اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس الجاري.

خطوات التسجيل الإلكتروني لحجز شقق الإسكان المتوسط

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

3- تسجيل البيانات الأساسية، والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، تحديد كلمة المرور الخاصة بك».

4- الضغط على خيار «تسجيل».

5- إرسال رسالة لتأكيد كلمة المرور واختيار «تفعيل».

6- اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.