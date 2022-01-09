رئيس «الشروق»: الإعلان عن وحدات مشروع «دار مصر» بعد تسليم «جنة» قريبا

قال المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اليوم، إنه بعد الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «جنة مصر»، سيجري الإعلان عن وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع «دار مصر».

وأضاف «بشارة»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن هناك 48 عمارة ضمن مشروع «سكن كل المصريين»، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع التصاميم الخاصة بتلك العمارات، إضافة إلى المخطط العام الخاص بهم، ولكن ننتظر باقي الموافقات للبدء في تنفيذ المشروع.

مساحات خضراء ضمن مخطط «سكن كل المصريين»

وأشار إلى أنه روعي في المخطط العام للمشروع، توفير مساحات خضراء لكل عمارات المشروع، بالإضافة إلى تحقيق الخصوصية لكل وحدة، مؤكدا تنفيذ المشروع وفقا لأعلى معايير البناء.

مشروع «جنة مصر» في مراحله النهائية

وأوضح أن مشروع جنة مصر الذي يتكون من 49 عمارة في مراحله النهائية، وجار العمل على التشطيبات النهائية؛ سواء الداخلية أو الخارجية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع وبدء تسليم الوحدات لمستحقيها بداية من مارس المقبل.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن مشروع جنة مصر يقام على مساحة 28.5 فدان، ويضم 1176 وحدة سكنية كاملة التشطيب؛ مقسمة على 49 عمارة، وأنَّ جميع العمارات بالمشروع تتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة، بمساحة تبدأ من 100 إلى 150 مترا، مشيراً إلى أن جميع الوحدات تحتوي على أسانسير، بالإضافة إلى أن لها حصة في الأرض والمساحات الخضراء.