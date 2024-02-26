مصدر حكومي: قانون التصالح الجديد يقدم 13 خدمة للمواطنين

تستعد الجهات الحكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم فتح باب التقدم للمواطنين بالتصالح على مخالفات البناء بعد الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون قريبا.

وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إن قانون التصالح الجديد يشمل طلبات التصالح التي تقدمت في ظل القانون السابق، وأيضا مخالفات البناء التي تمت حتى التصوير الجوي في 2023/10/15، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تشمل تيسيرات متعددة لخدمة المواطنين لتقنين الوضع على مخالفة البناء ومن التيسيرات التى يقدمها القانون ما يلي..

الأحوزة العمرانية

- القانون أجاز التصالح على مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدوله بشروط

- التصالح على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية بضوابط.

- مخالفة قيود الارتفاع يجوز التصالح عليها.

- حالات تغيير الاستخدام بضوابط.

- المنشآت ذات الطراز المعماري والعقارات ذات القيمة المتميزة شرط موافقة التنسيق الحضاري.

التصالح على التعديات

- مخالفات التعدي على حقوق الارتفاق.

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.

- اسعار متر التصالح في مخالفات البناء يتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر.

- وقف جميع القضايا او التحقيقات او الاحكام المتعلقه بالمخالفه محل التصالح

- القانون أجاز لمن قدم طلب تصالح على أعمدة أو حوائط أو سقف استكمال بناء نفس الدور بدون أي رسوم.

- خصم ما تم دفعه في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل التصالح.

- إعفاء القرى وتوابعها من طلاء واجهات العقارات محل التصالح.

- السداد فوري بخصومات أو على أقساط تصل إلى 5 سنوات حسب رغبة صاحب الشأن.