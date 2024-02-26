الفريق أسامة عسكر يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة بالمنطقة المركزية العسكرية

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر تنفيذه لعدة أيام، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بعرض التقارير والقرارات المتخدة، وإجراءات تنظيم التعاون بين كل الوحدات المشاركة في تنفيذ المشروع من مختلف التخصصات، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وفرض عددا من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المشروع، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها لتنفيذ كل المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.