بعد صفقة رأس الحكمة.. ماذا يحدث للذهب والدولار في السوق السوداء؟

تطورات مثيرة تشهدها سوق الذهب والدولار بالسوق السوداء، حالة من الارتباك والانهيار المفاجئ في الأسعار بشكل مباشر، إذ خسر جرام الذهب نحو 400 جنيه في غضون 48 ساعة فقط، وهو تراجع غير مسبوق منذ أسابيع طويلة، كذلك الحال في سعر الدولار بالسوق السوداء حيث هبط لأدنى مستوياته تحت 50 جنيهًا مسجلًا 48.

انهيار مفاجئ للسوق السوداء

فسر خبراء الاقتصاد هذا التراجع وحالة الانهيار المفاجئة بالسوق السوداء وأسعار الذهب، بأنها نتيجة طبيعية لصفقة الحكومة للاستثمار المباشر لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة وتساهم تلك الصفقة في تدفق العملة الصعبة على البنك المركزي، ومن ثم فإن هذا له تأثير مباشر على السوق السوداء لأنها قائمة على مضاربات وهمية وتسعير لسعر الصرف بطريقة مبالغ فيها.

صفقة رأس الحكمة ثمرة تنعش الاقتصاد المصري

وبحسب الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية والدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن صفقة رأس الحكمة هي ثمرة عمل جيد تنعش الاقتصاد المصري وتقدم حلول مباشرة لأزمة الدولار بل كانت بمثابة حجرًا ساهم في تكسير عظام أباطرة السوق السوداء.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24

ووفقًا للشعبة العامة للذهب أن جرام الذهب عيار 24 الآن تراجعًا كبيرًا وسجل 3428 جنيهًا للجرام دون إضافة سعر الضريبة أو المصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا كبيرًا حيث سجل 3000 جنيه للجرام دون إضافة سعر الضريبة أو المصنعية، وذلك لأول مرة يعود خلالها إلى هذا الرقم منذ فترة طويلة.