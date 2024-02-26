مناقشات برلمانية لتغليظ عقوبة حجب السلع.. أبرز تعديلات قانون حماية المستهلك

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، لتغليظ عقوبة احتكار السلع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الحكومة.

عقوبة منع تداول السلع

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة منع تداول السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

التعديل التشريعي يساهم في القضاء على منع تداول السلع

وأكد أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة منع تداول السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية، إنّ التعديلات لحماية المواطن من الاستغلال والغش التجاري، إذ جرى زيادة العقوبة لتصل إلى الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه ومصادرة السلع