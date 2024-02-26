عامل نظافة يعثر على مبلغ كبير ويرده لصاحبه بالإسكندرية: «باكل حلال» (فيديو)

كشف عاشور عيد، عامل بشركة نظافة بالإسكندرية، تفاصيل العثور على مبلغ مالي كبير في منطقة سموحة خلال تأدية عمله ليرد هذا المبلغ لصاحبه مرة أخرى.

وقال عامل النظافة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «أنا باكل بالحلال»، موضحًا أنه أثناء تأدية عمله في إحدى المناطق بشرق المحافظة بالوردية الليلية عثر على حقيبة سوداء خلف إحدى السيارات بالمنطقة، مضيفا أنه حمل الحقيبة وفتحها واكتشف ما بداخلها حيث كانت تحتوي على 300 ألف جنيه.

صاحب الأموال يشكر عامل النظافة

وأشار إلى أنه بعد عثوره على المبلغ ظل موجودا في مكانه حتى يعود أحد يسأل عليه، لكن لم يسأل عليه أحد، لافتا إلى أنه في اليوم التالى تواجد في المكان وأثناء خروجه من صلاة العصر وجد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مبلغ مالى كبير، مؤكدًا أنه سلم المبلغ لصاحبه بعدما أعطى لهم علامات محددة في الشنطة، لافتا إلى أن صاحب المال وجه الشكر له على هذه الأمانة.