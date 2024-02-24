ضبط عاطل بالجيزة استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل في الخارج

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع فيس بوك بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب على بعض المواطنين، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغت 2 مليون جنيه مقابل استخراج تأشيرات سفر لهم بالخارج.

بالفحص أمكن تحديد القائم على ذلك النشاط، عاطل، له معلومات جنائية، ومطلوب التنفذ عليه في عدد من القضايا بتهم نصب وتبديد.

تفاصيل النصب على المواطنين

وقام المذكور بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج من خلال تأسيس شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب تسليهم عقود وهمية منسوبة للعديد من الشركات بالخارج، وقيامه عقب ذلك بإغلاق مقر الشركة المشار إليها وهروبه خشية ضبطه.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وعثر بحوزته على عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج وعدد من الكارنيهات وشهادة «مزورين» تحمل بيانات المتهم منسوبة لجهات ومؤسسات مختلفة «وهمية وبألقاب منتحلة»، بطاقة دفع إلكتروني «المستخدمة في إيداع المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياه»، دفتر إيصالات أمانة، 3 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.