عامل نظافة يرد 30 ألف دولار عثر عليها في صندوق قمامة: «ربنا يغنينا بالحلال»

«الحلال مفيش أجمل منه، فأنا أعيش وأسرتي بمرتبي ولا يوجد لي رزق غيره وأحمد ربنا عليه وعندما عثرت على شنطة ممتلئة بالدولارات في القمامة، لم أعرف قيمة المبلغ ولكني وصلت لأقرب فرد أمن وسلمته الشنطة بما فيها» هكذا يحكي مدحت إسماعيل عبد الحميد، عامل النظافة ابن محافظة المنوفية الذي أصبح حديث مدينة شرم الشيخ، وكرمه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأمانته.

يحكي «مدحت» في حديث خاص لـ«الوطن»، تفاصيل تلك اللحظات التي عثر فيها على الشنطة الممتلئة بالدولارات: «منذ يومين وأثناء عملي كنت أجمع القمامة وأضعها داخل صندوق القمامة وجدت شنطة بلاستيك سوداء بداخلها مبلغا ماليا وتوجهت سريعا لأقرب فرد أمن وجدته بالقرب مني وقمت بتسليمه الشنطة، ولم أعرف إجمالي المبلغ ولم أفكر في شيء غير أنها أمانة ويجب ردها لصاحبها ولم أئتمن عليها غير فرد الأمن وعرفت منه أن المبلغ 30 ألف دولار».

عامل النظافة: المكافأة رزق المولود الجديد

«مبلغ المكافأة الذي حصلت عليه من المحافظ اعتبرته رزق المولود»، موضحا أنه يعمل عامل نظافة داخل قطاع خليج نعمة ومتزوج وله ثلاثة أطفال ورزقه الله بمولود جديد منذ فترة وجيزة ومحل ميلاده محافظة المنوفية، «وأنا راض تمام بما قسمه الله لي فالحلال مفيش أجمل منه».

وعبر عن سعادته الكبيرة بوقوفه بجوار المحافظ وتسليمة شهادة تقدير ومكافأة مالية «سعدت كثير بتكريم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لي فهو بمثابة أب لنا جميعا حينما تواجدت في المسجد أثناء وبعد الصلاة قام المحافظ بتكريمي وسلمني شهادة تقدير ومبلغ مالي 5000 جنيه».

ومن جهته، قال محمد مرسي، رئيس قطاع خليج نعمة: كل العمال الذين يعملون معي بالقطاع يتسمون بالأمانة ويخافون الله وهذه ليست المرة الأولى التي يجد عامل متعلقات شخصية لزوار الممشى السياحي لخليج نعمة، وعندما يجدونها يقومون بتسليمها لي أو لأي فرد أمن داخل الممشى السياحي.

رئيس قطاع خليج نعمة يشيد بالعاملين وأمانتهم

وأكمل لـ«الوطن»: مدحت وجد المبلغ المالي داخل كيس بلاستيك أسود ملقي داخل صندوق القمامة بممشى ملك البحرين وقام بتسليمها لفرد الأمن فليس جديد على عمال القطاع الأمانة وعندما كرمه المحافظ بمبلغ مالي هذا رزق مولوده الجديد.

وأشار إلى أن المبلغ كان محررا محضر بفقده، وفور العثور عليه تم كان في محضر بفقدانها وتم تسليمها لصاحبها أجنبي الجنسية.

تكريم المحافظ للعامل وتسليم المبلغ للأجنبي

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه مكافأة مالية لعمال النظافة بقطاع مسجد السلام مشيدا بدورهم في الحفاظ علي جمال ورونق مدينة شرم الشيخ واظهارها بالمظهر اللائق أمام وفود الزائرين من مختلف الجنسيات.

وطالب المحافظ أن يكون هناك تكريم أخر من إدارة الفندق التي كان به شخص أجنبي وحرر محضر بفقدان المبلغ، وفور العثور على المبلغ وتم تسليمها لصاحبها وهو أجنبي الجنسية.