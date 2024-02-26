نجم المصارعة العالمي كرم جابر ينفي لـ«الوطن» أنباء اعتزاله: أريد نقل خبراتي

نفى بطل المصارعة العالمي كرم جابر اعتزاله اللعب، مؤكدًا أنه أعلن الاعتذار فقط وليس الاعتزال، مضيفًا: «في فرق بين الاعتزال والاعتذار، أنا اعتذرت عن بطولة معينة».

وأضاف جابر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه اعتذر عن البطولة الإفريقية المقامة في الإسكندرية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، لكنه سيظل يلعب بطولات الرواد فوق الـ35 عامًا.

كرم جابر: سأتوجه إلى التدريب لنقل خبراتي

وأوضح أنه سيشارك في بطولات العالم للرواد بشكل سنوي، بالإضافة إلى ممارسة التدريب: «هتوجه للتدريب عشان أنقل خبراتي للي بيلعبوا المصارعة سواء في مصر أو خارج مصر، وأتمنى إن ألاقي حاجة كويسة تناسبني أقدر أنقل لها خبراتي هنا في مصر».

وانتشر خلال الساعات الماضية خبر اعتزال نجم المصارعة العالمي، والحاصل على ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد أثينا 2004، كرم جابر، بعد أن كتب عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. الإصابة تمنعني من الاشتراك في بطولة إفريقيا المؤهلة.. وشكرا لكل مصري وكل الجهات الداعمة من وزارة الشباب إلى اللجنة الأوليمبية وشكرًا لدعم الاتحاد المصري للمصارعة.. وبإذن الله سأتوجه إلى التدريب مع المنتخبات».