أجمل عبارات تهنئة رمضان 2024.. كل عام وأنتم سالمين

مع قدوم الشهر المبارك، يرسل جميع المسلمين رسائل تهنئة رمضان، احتفالا بهذا الشهر الكريم الذي تنتظره الأمة الإسلامية من عام لآخر، آملين حلول 30 يوماً من اليمن والبركات والخير ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير رسائل تهنئة رمضان 2024.

هناك العديد من رسائل تهنئة رمضان المبارك التي أصبح الجميع يتبادل بين الأصدقاء والأقارب والمعارف عبر منصات التواصل الاجتماعي على غرار «فيسبوك وتويتر وإنستجرام» ومنها:

- مبارك عليكم الشهر الكريم.

- كل أمانينا بشهر كريم، يعم به الخير والبركات على الأمة الإسلامية.

- أسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان، ويعم الخير علينا وعليكم.

- أجمل التهاني للزملاء الغالين ولكل من يعزهم قلبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير، جعله الله شهر الحسنات وشهر المغفرة وشهر الرحمة.

- اللهم كما رزقتنا الإسلام بغير حول منا ولا قوة، نسألك أن ترزقنا رحمتك ومغفرتك في شهر رمضان، وأن لا تخرجنا منه إلا وقد رضيت عنا، وغفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.

- هل هلال رمضان وهلت معه البركات كل عام وأنتم بخير.

- بقلب صافي أهنئكم بحلول الشهر الكريم.

- أهنئكم بحلول شهر كريم و30 يوم بركة على الأمة.

رسائل تهنئة رمضان

وجاءت من ضمن رسائل تهنئة قدوم شهر رمضان المبارك هى:

- مبارك عليكم شهر رمضان الله يبارك لكم الشهر الفضيل ويتقبله الله بصالح الأعمال ويعودكم بأحسن حال.

- اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا.

- اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي

- يا رب يا رحمن بلغ قارئ الرسالة شهر رمضان واجعله يزهو حسناً وسط الجنان

- أعاده الله عليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات

- كل عام وأنتم سالمين.

- رمضان مبارك وعسى النبي جاري وجارك

- تقبل صيامك وقيامك.

- كل عام وأسرتكم الكريمة بخير

تهنئة رمضان في بلاد الشام

تختلف تهنئة الشهر المبارك من بلد لآخر، حيث في بلاد الشام تكون تهنئة رمضان كالتالي:

- كل عام وأنتم بخير

- رمضان كريم وينعاد عليكم بالخير

- كل رمضان وأنت لربك طائع ولدينك رافع ولنبيك تابع

- رمضان كريم

تهنئة رمضان في المغرب

وتكون تهنئة رمضان في بلاد المغرب كالتالي:

- عواشركم مبروكة

- تكوني عروسة، وهي تكون للفتاة في سن الزواج.

- تكون عريس، في التهنئة الموجهة للشباب الأعزب.