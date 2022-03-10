أفضل رسائل تهنئة رمضان 2022.. أعاده الله عليكم بالخير والبركة

تهاني مختلفة ومتنوعة، يتبادلها المصريون مع بعضهم البعض، وذلك مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والتي كانت فى البداية رسائل هاتفية، تحتوي على تهنئة بقدوم شهر الصيام والمغفرة، مع تمنيات بدوام الصحة والعافية، وأن يحل شهر البركة على جميع أسرهم واصدقائهم بالخير، ومن هنا نرصد رسائل تهنئة رمضان 2022.

رسائل تهنئة رمضان 2022

وفى عصر السرعة والإنترنت، أصبحت منصات السوشيال ميديا، الجهة الأساسية لجميع المواطنين لإرسال رسائل تهنئة رمضان 2022، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «فيس بوك»، «واتساب»، «تويتر» و «إنستجرام»، حيث أن مساحة التواصل مع الأهل والأصدقاء أصبحت أكثر سهولة وسرعة.

وفى إطار الخدمات التى تقدمها «الوطن» بشكل مستمر ومتواصل لجميع متابعيها داخل مصر وخارجها، نقدم فيما يلي، مجموعة مختلفة ومتنوعة من رسائل تهنئة رمضان 2022، بحيث يسهل إرسالها لجميع الأهل والأصدقاء خاصة أنه يفصلنا عن حلول أول أيام شهر رمضان نحو 21 يوما.

رسائل مختلفة ومتنوعة للتهنئة بحلول الشهر الكريم

- مبارك عليكم الشهر رمضان كريم.

- نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم، بالخير والبركة، ونسأل الله أن يتم علينا صيامه، وقيامه.

- نهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك.

- كل رمضان والأمة الإسلامية بخير.

- اللهم بارك لنا في رمضان واعتقنا من النار، وكل عام وأنتم بخير.

- بلغنا الله وإياكم صيام رمضان وقيامه، الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ، الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ، مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان.

- اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على قيامه وصيامه، وقراءة القرآن.

موعد شهر رمضان 2022

يبدأ شهر رمضان للعام الهجرى 1443 هجريا، يوم الاثنين الموافق 2 أبريل 2022، هذا ومن المقرر أن تقوم دار الأفتاء المصرية، بإعلان الموعد الأخير والرسمي لموعده، بعد استطلاع هلال آخر أيام شهر شعبان.