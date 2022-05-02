من رمضان كريم لـ عيد الفطر.. قادة العالم يحرصون على تهنئة المسلمين

يحرص عدد من قادة الدول الغربية، على تهنئة المسلمين، سواء في بلادهم أو في البلاد العربية والإسلامية، خاصة ما يتعلق بالمناسبات الدينية الكبرى، وأهمها شهر رمضان الكريم، وما يتبعه من عيد الفطر المبارك، ولعل من أبرز القادة الذين تقدموا بتهنئة المسلمين بشهر رمضان الكريم، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هنأ المسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، مستدلاً بالآية القرآنية «من يعمل مثقال ذرة خيراً يرى».

بايدن يستشهد بآية قرآنية

قال بايدن، إنّ شهر رمضان يعد مناسبة للتأمل والنمو الروحاني، وكذلك مناسبة مهمة، يجتمع خلالها المسلمون، لإظهار معاني الرأفة والتسامح، ومساعدة المحتاجين، مشيرا إلى أنّ الشهر الفضيل فرصة مهمة للوقوف إلى جانب من يشعرون بالوحدة والضعف في العالم.

ولم يكن الرئيس الأمريكي وحده، الحريص على تهنئة المسلمين بمناسباتهم الدينية المهمة، حيث حرص الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، وزوجته كاميلا، على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر الحساب الرسمي لـ«كلارينس هاوس»، على موقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام»، صورة للأمير تشارلز وزوجته كاميلا، بصحبة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، من زيارة سابقة لهما إلى الجامع الأزهر في القاهرة، وعلق عليها: «السلام عليكم، أغتنم الفرصة أنا وزوجتي لتهنئة المسلمون داخل بريطانيا وخارجها بشهر رمضان الكريم».

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر رؤساء وقادة دول العالم، الذين يحرصون سنويا على تهنئة المسلمين بأعيادهم، سواء داخل روسيا أو خارجها، وتحديداً شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، إذ تحرص الخدمة الصحفية للكرملين على إرسال تهنئة بوتين، كان آخرها عيد الفطر الماضي، وجاء فيها: «انتهى شهر رمضان المبارك، ويستقبل المسلمون الروس بسعادة العيد، منذ الأزل يتم الاحتفال بعيد الفطر بالأعمال الصالحة ورعاية المحتاجين».

شولتس وبيربوك يهنئان المسلمين في ألمانيا

وفي ألمانيا، لا تمر مناسبة دينية إسلامية، إلا وتحرص الحكومة على إرسال تهنئة للمسلمين، سواء في الداخل الألماني أو خارجها، وهو الأمر الذي حرصت عليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واتبعها خليفها المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي خرج وهنأ المسلمون بحلول شهر رمضان الكريم.

وحرصت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على تهنئة المسلمين بشهر رمضان الكريم، ونشرت مقطع فيديو مصور لها، على حساب وزارة الخارجية الألمانية على موقع التغريدات «تويتر» قائلة: «أريد أن أهنئ المسلمون حول العالم، بقدوم شهر رمضان المبارك، أتمنى لجميع المسلمين أن تنعموا بالسلام والمصالحة».