رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وظائف جديدة في وزارة الصحة والسكان.. إليك رابط التقديم

كتب:

مريم الخطري
09:58 ص | الخميس 22 فبراير 2024
شعار وزارة الصحة والسكان

شعار وزارة الصحة والسكان

كشفت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حاجتها إلى وظائف جديدة، إذ أعلنت في تقرير رسمي، حاجتها إلى الاستفادة من عناصر جديدة كأعضاء الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان الوزارة في عدد من التخصصات الطبية وغير الطبية بنظام الدوام الكامل أو بنظام الإعارة من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يكون المتقدم صاحب خبرة في المجالات المطلوبة.

وظائف جديدة في وزارة الصحة والسكان

- الصحة العامة.

- جودة الرعاية الصحية مكافحة العدوى.

- الحوكمة ومكافحة الفساد والتنمية المستدامة.

- إدارة المنشات والخدمات الصحية.

- التخطيط الاستراتجي.

- إدارة الموارد البشرية.

- الميكنة والتحول الرقمي.

- المراجعة المالية.

رابط التقديم وظائف وزارة الصحة

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن التقدم للوظائف من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم من هنا، وعمل مسح رمز الاستجابة السريع QR code، لافتة إلى أنه في حال الانتداب يجب الحصول على موافقة جهة العمل الأصلية قبل الانتداب أو الإعارة.

اقرأ المزيد:

وظائف بالمؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة.. اعرف التخصصات المطلوبة

«إلحق الفرصة».. وظائف حكومية تابعة لوزارة الصحة في لندن وباريس وواشنطن

تعيينات «الصحة النفسية وعلاج الإدمان».. موعد تلقي طلبات وظائف 2023

وظائف خالية بـ«الصحة النفسية وعلاج الإدمان».. اعرف الشروط والتفاصيل

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بـ 8 وظائف في مديرية الصحة بالمنوفية
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.