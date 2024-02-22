وظائف جديدة في وزارة الصحة والسكان.. إليك رابط التقديم

كشفت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حاجتها إلى وظائف جديدة، إذ أعلنت في تقرير رسمي، حاجتها إلى الاستفادة من عناصر جديدة كأعضاء الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان الوزارة في عدد من التخصصات الطبية وغير الطبية بنظام الدوام الكامل أو بنظام الإعارة من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يكون المتقدم صاحب خبرة في المجالات المطلوبة.

وظائف جديدة في وزارة الصحة والسكان

- الصحة العامة.

- جودة الرعاية الصحية مكافحة العدوى.

- الحوكمة ومكافحة الفساد والتنمية المستدامة.

- إدارة المنشات والخدمات الصحية.

- التخطيط الاستراتجي.

- إدارة الموارد البشرية.

- الميكنة والتحول الرقمي.

- المراجعة المالية.

رابط التقديم وظائف وزارة الصحة

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن التقدم للوظائف من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم من هنا، وعمل مسح رمز الاستجابة السريع QR code، لافتة إلى أنه في حال الانتداب يجب الحصول على موافقة جهة العمل الأصلية قبل الانتداب أو الإعارة.