هل تغيرت الأعراض الجانبية للقاحات كورونا ؟.. وزارة الصحة ترد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأعراض الجانبية التي سجلتها الوزارة للقاحات كورونا لم تتغير حتى الآن، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل ما تم تسجيله حتى الآن، هو ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم، وتكسير في العضلات، وتنميل مكان التطعيم، مٌشيرا إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

هل تغيرت الأعراض الجانبية للقاحات كورونا؟

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ظهور أي أعراض غريبة على المواطنين بعد الحصول على لقاحات كورونا، مؤكدا أن اللقاحات ساهمت كثيرا في خفض معدلات الإصابة بالفيروس والتخفيف من حدة الأعراض، مُوضحًا أن هناك مخزونا كبيرا من لقاحات كورونا في وزارة الصحة وعلى الراغب في الحصول على جرعات تعزيز الجهاز المناعي يمكن التواصل مع الوزارة والحصول على الجرعة التنشيطية.

تطعيمات الحج للعام الحالي

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجب على الراغبين في السفر للسعودية لأداء الحج الحصول على الالتهاب السحائي وهو إجباري لكن لقاح الإنفلونزا المُوسمية ولقاح فيروس كورونا هي لقاحات اختيارية، لافتا إلى أهميتهما في تعزيز الجهاز المناعي للأمراض المعدية وغير المٌعدية.