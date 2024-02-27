الكنيسة الأسقفية تنظم يوما من «أسبوع الصلاة لأجل الوحدة» في بورسعيد

زار الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والوفد المرافق له، الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وذلك لترتيب يوم من «أسبوع الصلاة لأجل الوحدة» في كنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد.

توطيد أواصر المحبة

وقال رئيس الأساقفة إنَّ لقاء المطران تادرس والأباء الكهنة فرصة عظيمة لتوطيد أواصر المحبة والشراكة التي تجمعنا مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأكّد المطران تادرس أهمية العمل الطبي والتعليمي في خدمة المجتمع بدون تفرقة بين الطوائف أو الديانات في خدمة الانسان.

كان وفد الكنيسة الأسقفية شمل كل من العميد -رتبة كنسية- هاني شنودة راعي كنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد، والقس يشوع بخيت العميد المساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك والأمين العام لمجلس كنائس مصر، والشماس موريس فرنسيس، والشماس رامي نعيم، والخادم العلماني نعيم عبدالله، والخادم العلماني ناجي فايز.

أسبوع الصلاة لأجل الوحدة

جدير بالذكر أنَّ أسبوع الصلاة لأجل الوحدة الذي يعقد مرة سنويًا يهدف إلى توحيد القلوب في الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل خير مصر، إذ يوزع مجلس كنائس مصر اجتماعات الصلاة خلال الأسبوع على الطوائف الخمس الأعضاء، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر ضمن 5 كنائس هي: «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة الروم الأرثوذكس، الكنيسة الأسقفية».