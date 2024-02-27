الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات دعم نفسي لأطفال مخيم «مواصي خان يونس» بغزة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا حول خدمات الهلال الأحمر المصري لأهالي غزة، ولك تحت عنوان «الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات الدعم النفسي للأطفال في مخيم مواصي خان يونس بغزة».

مصر تقيم مخيم ثان بغزة

وأفاد التقرير: «الدولة المصرية عملت على إقامة مخيم ثان للنازحين الفلسطينيين الذين فروا من ويلات الحرب والدمار في أنحاء متفرقة داخل قطاع غزة».

دور الهلال الأحمر في غزة

وأضاف: «ولم يقتصر دور الهلال الأحمر المصري على تقديم الخدمات الإنسانية والمعيشية واللوجيستية بل تمتد أيضا إلى محاولات الدعم النفسي التي تقدم لأطفال غزة الذين صمدوا خلال ويلات الحرب بالشهور الماضية.

وتابع: «هذا المخيم الذي أنشاته الدولة المصرية يتسع لأكثر من 4 آلاف نازح من الفلسطينيين».

وقالت عايدة إمام، إحدى النازحات في مخيم مواصي خان يونس بغزة: «نشكر الشعب المصري الذي وقف إلى جانبنا ودعمنا نفسيا وماديا ومعنويا، ألف شكر إليهم على محاولتهم تهيئة حياة حلوة لأطفالنا وإخراجهم من الأجواء التي كانوا بها».