محافظ أسوان يتابع برنامج التثقيف المالي للنساء في قرى «حياة كريمة»

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مبادرات فرع المجلس القومي للمرأة في المحافظة لتنظيم فعاليات برنامج التثقيف المالي، وورشة عمل للخياطة الذي يستهدف 70 سيدة وفتاة من قرى الطويسة وبنبان القبلي في مركز دراو.

وأطلق المجلس القومي للمرأة بأسوان ورش عمل لتدريب عدد كبير من السيدات في قرى أبو الريش شمال أسوان، وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تنفيذ ونجاح مشروع «حياة كريمة» الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي للسيدات وأفراد الأسرة في جميع القرى والنجوع المستهدفة.

انطلاق برنامج التثقيف المالي

وأشارت مصطفى في بيان اليوم إلى أن برنامج التثقيف المالي وورشة الخياطة وغيرها من الأنشطة تهدف إلى تعزيز المهارات وتنمية الخبرات لدى السيدات، وتشجيعهن على الاستفادة من فرص المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

المشروع يستهدف زيادة الوعي في مجال التسويق

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوعي بمفاهيم التخطيط والتسويق الجيد، وكيفية التمويل والإدارة الفعالة للمشروعات بالإضافة إلى رفع الوعي بمفاهيم ريادة الأعمال مثل الابتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات.

تأتي هذه الفعاليات ضمن الجهود المستمرة لدعم تنمية الأسر المصرية وتمكينها، وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتوفير فرص لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر في المناطق الريفية.