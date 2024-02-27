مستشفى أسوان الجامعي يقدم العلاج لـ12 مصابا سودانيا في حادث العلاقي

قدم مستشفى أسوان الجامعي الدعم لـ12 مصابًا سودانيًا في حادث انقلاب سيارة على طريق العلاقي في مدينة أسوان، إذ وفر الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.

وقالن مستشفى أسوان الجامعي، في بيان، اليوم، شهد طريق العلاقي بأسوان صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ربع نقل وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قريب وتوفير العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان صباح اليوم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي جنوب شرق مدينة أسوان، وتم إرسال 7 سيارات إسعاف فوراً إلى موقع الحادث.

إصابة 12 سودانيا

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا، تتنوع إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات متفرقة في الجسم ونقل المصابين جميعهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ننشر أسماء المصابين

وفيما يلي أسماء المصابين وجميعهم يحملون الجنسية السودانية: بخيتة محمد عبد القادر (57 سنة)، شهنده عبد المجيد حسن (22 سنة)، علي محمد عثمان (75 سنة)، لمياء علي محمد (30 سنة)، هدي علي محمد (28 سنة)، وحسن عبد المجيد حسن (27 سنة) شذا عبد المجيد حسن (25 سنة)، إيمان عبد المجيد حسن (15 سنة)، انشراح علي محمد (35 سنة)، رؤه حاتم إسماعيل (15 سنة)، محمد حاتم إسماعيل (12 سنة)، وأحمد حاتم إسماعيل (12 سنة).