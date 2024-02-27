شكري: مصر تسير بخطى ثابتة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ مصر تسير بحطى ثابتة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والوفاء بالتزاماتها الدولية والتزاماتها تجاه مواطنيها وتجاه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية ومواصلة المبادرات لتعزيز الحقوق والحريات وتكثيف برامج التدريب ونشر الوعي بحقوق الإنسان.

وأكد «شكري» خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، حرص مصر على التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية وتقديم تقاريرها الدورية والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان كأداة مهمة لدعم وجود الدول وفقا لأولوياتها.

وأعرب وزير الخارجية، عن أمنياته بأن ترتقي نتائج الدورة الحالية إلى تطلعات المجتمع الدولي، وأن تنتصر لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان.