سامح شكري يبحث مع نظيرته الإندونيسية الأوضاع في قطاع غزة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيرته الإندونسية ريتنو مارسودي، على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد حاليا بريو دي جانيرو.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن المحادثات بين الوزيرين تناولت العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها، إذ أشاد الوزيران بمستوى التعاون والتنسيق على الصعيد الثنائي، وكذلك في الأطر والمحافل الدولية.

التطلع للدعم الإندونيسي

وأعرب شكرى عن تطلع الدولة مصر للحصول على الدعم الإندونيسي، لترشيح الدكتور خالد العناني، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مبرزا المؤهلات العلمية والإنجازات التنفيذية التى يتمتع بها المرشح المصرى.

كما أعرب عن أسف مصر الشديد لعجز مجلس الأمن مؤخرًا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا استنكار مصر لما يمثله المشهد الدولي من ازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن المحادثات تناولت مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، واستمعت وزيرة الخارجية الإندونيسية لتقييم شكرى لمستجدات الأوضاع في غزة والمساعي المصرية الرامية لحلحلة الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى الشقيق، وأكد الوزيران أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، تفاديا لاتساع رقعة الصراع على نحو ينذر بعواقب وخيمة تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وكذلك إيلاء أولوية قصوى لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، لاسيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها والتي تستوجب حشد كل جهود المجتمع الدولي لمواجهتها.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للموقف الإندونيسي الداعم للقضية الفلسطينية والمساعدات الإنسانية التي قدمها الشعب الإندونيسي لغزة، فيما ثمنت مارسودي دور مصر المهم في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ووقف إطلاق النار وإنفاذ التهدئة في القطاع.