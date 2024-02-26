سامح شكري يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتجنب التصعيد في رمضان

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، ضرورة تحرك الأطراف الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين امتثالًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«إكسترا نيوز».

ويؤكد وزير الخارجية، على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار المجلس رقم 2720 لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة لسكان القطاع بما في ذلك شمال غزة.

وأوضح أنه يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وتجنب التصعيد في شهر رمضان وزهق المزيد من أرواح الأبرياء.