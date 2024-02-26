رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سامح شكري يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتجنب التصعيد في رمضان

كتب:

عمرو هلال
08:25 م | الإثنين 26 فبراير 2024
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، ضرورة تحرك الأطراف الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين امتثالًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«إكسترا نيوز».

ويؤكد وزير الخارجية، على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار المجلس رقم 2720 لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة لسكان القطاع بما في ذلك شمال غزة.

وأوضح أنه يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وتجنب التصعيد في شهر رمضان وزهق المزيد من أرواح الأبرياء.

اقرأ المزيد:

سامح شكري يبحث مع نظيرته الإندونيسية الأوضاع في قطاع غزة

سامح شكري لقادة مجموعة The Elders: يجب الضغط على إسرائيل لوقف أي عملية في رفح

سامح شكري: نرفض بكل السبل تهجير الفلسطينيين من غزة

سامح شكري يحذر من تفاقم الأوضاع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية
بقلم عمرو هلال