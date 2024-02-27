مأساة لاعب كمال أجسام أمريكي دخل المستشفى 12 مرة بسبب الماء المثلج.. ماذا حدث؟

حالة غامضة في القلب ناجمة عن شرب الماء المثلج، تسببت في إدخال واحد من لاعبي كمال الأجسام إلى المستشفى أكثر من 12 مرة على مدار سنوات طويلة، رغم عدم تخطيه الـ35 عاما، في مأساة وصفت بأنها «حالة نادرة».

صحيفة «دايلي ميل» البريطانية ألقت الضوء على حالة لاعب كمال الأجسام الأمريكي الغريبة، مؤكدة أن الأمر استغرق سنوات و25 زيارة إلى المستشفى، للاعب فرانكلين أريبيانا، وأرجع الأطباء المشكلة إلى شرب الماء المثلج بعد التمرين.

مأساة لاعب كمال أجسام بسبب الماء المثلج

افترض الأطباء أنه عندما يضرب الماء البارد المتجمد الجزء الخلفي من حلقه، فإنه يؤدي إلى تهيج العصب المبهم الذي يربط الدماغ بالقلب، بحسب التقرير.

ونظرًا لأن معدل ضربات قلبه ارتفعت بالفعل من ممارسة التمارين الرياضية، فقد فسروا الأمر بأنه يتسبب في حالة تسمى طبيًا الرجفان الأذيني.

«يعاني أريبيانا من عدم انتظام ضربات القلب وجزء متضخم في قلبه، مما قد يجعل النبضات غير المنتظمة أكثر احتمالا، لأن قلبه يتعرض بالفعل لضغط متزايد، ويتسبب في خروجه عن السيطرة»، هكذا أوضح التقرير.

اضطر الأطباء إلى كي الوصلة بين عصبه المبهم وقلبه، أو قطعها من أجل علاج حالته، خاصةً وأن الماء المثلج قد يؤدي إلى تحفيز العصب المبهم لأنه يمكن أن ينشط استجابة تعرف باسم «منعكس الغوص».

ماذا قال لاعب كمال الأجسام عن دخول المستشفى 12 مرة بسبب الماء المثلج؟

وأكد الأطباء أن هذا المنعكس يؤدي إلى تباطؤ معدل ضربات القلب للمساعدة في الحفاظ على الأكسجين، وكذلك تضييق الأوعية الدموية في الأطراف، مثل اليدين والقدمين، لإعادة توجيه الدم إلى الأعضاء الحيوية.

أريبيانا وصف حالته في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية: «بينما كنت أشرب الماء، أشعر على الأرجح بضربة ملحوظة في صدري».

في عام 2007، بينما كان عمر لاعب كمال الأجسام 18 عامًا فقط، كانت هي المرة الأولى التي يتعرض لها لتلك الموقف بعد شرب الماء المثلج.

من جانبه قال الدكتور خاشيار ميماتبور، خبير أمراض القلب في مركز تكساس الطبي، إن حالة أريبيانا نادرة، مؤكدا أن تشخيص حالة قلبه الوراثية، الناجمة عن طفرات في الجين RBM20، تسببت في تضخم البطين الأيسر في قلبه.