بطل كمال أجسام فوق الـ60.. «مصطفى» يحصد اول ميدالية بعد الخروج على المعاش

بعد سنوات من ممارسة الرياضة بشكل منتظم حقق أحمد مصطفى، موجه بالمعاش بمحافظة المنيا، حلمه في خوض أول بطولة رسمية لكمال الأجسام، وحصل على المركز السادس في فئة فوق الستين.

خوض أول بطولة رسمية والفوز بميدالية

عاش موجه المنيا سنوات طويلة يمارس الرياضة بشكل منتظم خلال فترة الشباب، وكان يحلم بأن تسنح له الفرصة ليبذل مزيدًا من طاقته لتحقيق ميدالية ولو صغيرة، ولكن شغلته الحياة العملية في مهنة التدريس، وظل ينتقل من دولة لأخرى، حتى عاد واستقر في مصر، وفور خروجه للمعاش، عاد لحلمه القديم للتفرغ للرياضة بقصد الحصول على صحة جيدة، وخاض أول بطولة رسمية وفاز فيها بميدالية.

وبعد تدريب شاق استطاع موجه المنيا أن يصل لوزن 75 كيلو جرامًا عند انطلاق البطولة، التي أقيمت من 17 حتى 19 نوفمبر الحالي، وقدم عرضًا جيدًا فيها وحصل على المركز السادس.

العودة لممارسة الرياضة بعد المعاش

قال «مصطفى» في تصريحات لـ«الوطن» إن عمره 62 عاما، وهو موجه لغة إنجليزية خرج على المعاش قبل عامين، وتلك البطولة أولى بطولاته الرسمية في حياته بعد البطولات التي كان يشارك فيها كطالب بالجامعة خلال فترة الشباب، إذ اعتاد منذ الصغر على لعب السباحة والعدو، وعقب انتهاء فترة دراسته الجامعية، اندمج في الحياة العملية، وسافر إلى اليمن عدة سنوات، ثم إلى سلطنة عمان لنحو 15 عامًا متصلة، وابتعد عن الرياضة وكان يمارسها بشكل خفيف، حتى عاد إلى مصر واستقر فيها وبدأ يمارس الرياضة من جديد.

ناشد مصطفى جميع الشباب بممارسة الرياضة، وعدم التراجع فيها والانخراط في العمل على حسابها، لأن فترة الشباب هي كنز حقيقي لتحقيق الطموحات، مؤكدًا أن من يعشق الرياضة لن يتركها مهما تقدم في السن.