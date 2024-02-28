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دراما المتحدة

في ذكرى وفاة يوسف شعبان.. تعرف على قصة حبه وزواجه وابنته الوحيدة

كتب:

هبة ياسر
07:46 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
يوسف شعبان

يوسف شعبان

تحل اليوم الأربعاء 28 فبراير، ذكرى رحيل الفنان يوسف شعبان، الذي قدم لنا العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت أثراً في قلوب المشاهدين.

قدم يوسف شعبان العديد من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور ومن أبرزها دوره في مسلسل الحقيقة والسراب الذي شارك فيه عام 2003 وقدم من خلاله شخصية يوسف عز الدين الذي ارتبط بها الجمهور.

وارتبط الفنان يوسف شعبان بعائلتة كثيراً، حيث تزوج من إحدى بنات العائلة المالكة في مصر وأنجب منها ابنته التي أطلق عليها اسم سينا.

كيف تعرف يوسف شعبان على زوجته

كشف الفنان يوسف شعبان في إحدى اللقاءات التليفزيونية عن لقاءه بزوجته، وقال «زوجتي كانت إحدى بنات العائلات المالكة، حيث أنها ابنتة الأميرة فوزية، وتعرفت عليها أثناء إحدى الحفلات وأعجبت بها كثيراً».

وتابع خلال لقاءه: «عرضت عليها الزواج، وكان بيننا فرق في المستوى كبير، ولكن لإراده الله تزوجنا وأنجبت ابنتي سينا».   

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بقلم هبة ياسر