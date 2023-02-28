كيف التحق الفنان يوسف شعبان بالتمثيل؟.. دموع والدته السبب

اشتهر بأدوار قوية وصوت غليظ، أبدع في التمثيل فعاشت أعماله الدرامية حتى الآن، وصلت مسيرته لأكثر من 50 عامًا حقق خلالها نجاحات كبيرة وأعمالًا خالدة، ووصلت أعماله إلى أكثر من 300 عمل فني، وكان نقيبًا للممثلين منذ عام 1997 حتى 2003، فهو سلامة فراويلة في «المال والبنون»، ومحسن ممتاز في «رأفت الهجان»، واليوم، 28 من فبراير، ذكرى رحيل الفنان القدير يوسف شعبان.

وخلال لقاء للفنان القدير الراحل يوسف شعبان مع الإعلامي تامر آمين، كشف عن أمنية والده ووالدته، قائلا: «والدي كان عاوزني أبقى رجل دين، لما أخلص تعليمي الأولّي أروح الأزهر، وأكون من المشايخ، وقتها كنت في سن مش مُدرك إيه الفرق بين التعليم العام والأزهر».

والدته أصرت على استكمال تعليمه.. دخل الثانوية ثم الجامعة

أصرت والدة يوسف شعبان على استكمال تعليمه والالتحاق بالمدرسة الثانوية والكلية، والتحق في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وفقا له: «دخلت كلية الحقوق لكن سبتها من سنة تالتة، لأن لما دخلت لقيت فرقة تمثيل في الكلية، قالوا اللي عنده رغبة في التمثيل يتواجد في بوفيه الكلية بعد المحاضرات، سبت المحاضرات وروحت».

التحق الفنان الراحل بالمدرسة التوفيقية للتمثيل، وذلك من خلال كليته، ووجد هناك فنانين سطع نجمهم بعد ذلك، منهم الفنان كرم مطاوع ونجيب سرور وصلاح السقا وسعيد عبد الغني: «كملت في المعهد وسبت كلية الحقوق، وكان قرار صعب، وماتوقعتش إن ده يبقى مستقبلي».

التفكير بكلية الطيران.. ثم دخول كلية الحقوق بسبب والدته

ولفت الفنان يوسف شعبان، إلى أنه كان ينوي الالتحاق في كلية الطيران قبل دخول كلية الحقوق، لكن خوف والدته عليه وبكاءها المستمر دفعه للعدول عن قراره، وفقا له: «كانت مسألة خطيرة ووالدتي رفضت، قررت التحق بعدها بالحقوق، ومنها إلى التمثيل».

وفاة الفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا

وتوفي الفنان القدير يوسف شعبان في 28 فبراير عام 2021، عن عمر 90 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد دخوله وحدة العناية المركزة بمستشفى الدقي بالجيزة، ثم وفاته.