مدبولي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة.

وكان رئيس الوزراء، أكد في اجتماع سابق منذ شهرين، وتحديدا في ديسمبر الماضي، أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل على زيادة مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة المُولدة؛ ضمن خطتها للتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهذا من شأنه توفير الكثير من العملة الصعبة للبلاد.

وتطرق في الاجتماع السابق، والذي حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، موقف مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) ضمن استراتيجية الدولة بشأن زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

وتتوسع الحكومة في تصنيع مختلف المكونات الخاصة بتشغيل تلك المشروعات، ضمن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة بهدف الوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035.