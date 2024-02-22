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«الحوار الوطني» يثمن قرار مجلس الوزراء بالمشاركة في جلسات الحوار وتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى

كتب:

يسرا البسيوني
10:53 م | الخميس 22 فبراير 2024
مجلس أمناء الحوار الوطني

مجلس أمناء الحوار الوطني

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصيا، أو كبار المسؤولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليفه جميع الوزراء، بإعداد حصر من جانب كل وزارة، بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

مجلس الوزراء

في هذا السياق، توجه مجلس الأمناء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، لتفاعله الداعم والمستمر مع الحوار الوطني ولجانه المختلفة، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابي من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية، يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية، إلى مخرجات حية، يلمس أثارها المواطن، وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله.

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